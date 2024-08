Tajani,Ius scholae è nostra idea società, non priorità Governo

VERONA, 25 AGO - "Il tema dello Ius scholae è una nostra visione della società e dell'Italia, non una priorità del Governo. Diciamo quello che pensiamo su questo argomento". Lo dice il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri Antoni Tajani, intervistato a "L'Arena" di Verona. "Noi siamo leali, ma - aggiunge - dobbiamo anche guardare a un'Italia che cambia e, come centrodestra, non dobbiamo lasciare certi argomenti alla sinistra".