Tajani, Ius Italiae legato a reale volontà di essere italiani

PERUGIA, 13 OTT - "La nostra proposta su Ius Italiae è legata a un principio, alla serietà e alla reale volontà di essere cittadino italiano": è quanto ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della conferenza nazionale degli enti locali di Forza Italia che si svolge a Perugia. Nel ricordare quali sono i principi che la proposta contempla per la richiesta della cittadinanza, ha anche evidenziato come ci siano "troppe truffe, troppi personaggi che organizzano agenzie per regalare la cittadinanza italiana con finti avi italiani, perché il passaporto italiano è comunitario e serve per entrare in Europa e negli Stati Uniti". "Abbiamo addirittura scoperto cinque Hezbollah che erano riusciti ad avere il passaporto italiano - ha aggiunto - e ora stiamo revocando la cittadinanza perché essere italiani è una cosa seria". Il ministro ha inoltre ricordato che "Ius Italiae non è una norma lassista, non ha nulla a che vedere con la lotta contro l'immigrazione clandestina". "Noi siamo fermissimi nel contrastare i trafficanti di esseri umani come contrastiamo quelli che trafficano in droga e trafficano in armi", ha detto ancora il segretario di Forza Italia.