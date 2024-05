Tajani, Italia non sarà a cerimonia insediamento di Putin

ROMA, 06 MAG - "Noi non abbiamo l'ambasciatore a Mosca, perché ancora non ha avuto il gradimento la nostra ambasciatrice Piccioni nominata dal Cdm. C'è l incaricato d'affari, ma non parteciperà alla cerimonia" di insediamento di Putin domani. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di FI, Antonio Tajani, interpellato sull'appello del Ppe a boicottare l'insediamento di Putin.