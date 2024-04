Tajani, 'Italia farà il possibile per la difesa aerea di Kiev'

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante un incontro bilaterale con il Ministro degli Esteri dell’Ucraina, Dymitro Kuleba, in occasione del G7 dei ministri degli Esteri a Capri, 19 aprile 2024. ANSA/ALESSANDRO DI MEO - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreign Minister Antonio Tajani during a bilateral meeting with the Foreign Minister of Ukraine, Dymitro Kuleba, on the occasion of the G7 Foreign Ministers' Meeting in Capri, Italy, 19 April 2024. ANSA/ ALESSANDRO DI MEO