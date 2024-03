Tajani, io garantista, che si tratti di Bari o Santanchè

BRUXELLES, 22 MAR - "Io sono garantista. Lo sono per quanto riguarda Bari e per quanto riguarda ogni vicenda che tocca politici e non politici. Una persona è innocente finché non è condannato in terzo grado di giudizio. Gli avvisi di garanzia servono ad una persona per difendersi". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo ai cronisti a Bruxelles sull'inchiesta che vede indagato il ministro del Turismo Daniela Santanché.