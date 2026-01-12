Tajani, innalzare relazioni con Caracas con presenza ambasciatore

ROMA, 12 GEN - Dopo la liberazione di alcuni italiani dalle carceri venezuelane "noi dobbiamo lavorare per cambio di passo nei rapporti con il Venezuela e per questo, in accordo con la premier Meloni, abbiamo intenzione di alzare il livello di rappresentanza, finora con l'incaricato d'affari, al rango di ambasciatore". Lo annuncia il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampo alla Farnesina. "Il Venezuela per noi è un paese molto importante, c'è anche una presenza importante dell'Eni che era anche al vertice della Casa Bianca, contiamo di contnuare a essere protagonisti in quell'area".