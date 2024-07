Tajani, in Ue vorremmo portafoglio importante e vice presidente

ANCONA, 18 LUG - "La possibilità per l'Italia di ottenere il Commissario al Mediterraneo? Vedremo quali saranno le trattative che concluderà la presidente del Consiglio con la presidente della Commissione europea. A noi interessa avere un portafoglio importante e un vice presidente". Così il ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione internazionale Antonio Tajani rispondendo ai cronisti ad Ancona a margine di una conferenza stampa di Forza Italia. "Vedremo quali saranno le offerte che farà la presidente di Commissione, quali deleghe offrirà all'Italia, - ha aggiunto Tajani - poi si troverà una soluzione. Per noi è importante contare in Europa e far sì che l'Europa possa avvalersi del peso dell'Italia e della qualità dell'Italia".