Tajani, il governo di Israele fermi le violenze dei coloni

ROMA, 30 NOV - "Basta aggressione, non è questo il modo (dei coloni israeliani, ndr) per rivendicare anche le proprie ragioni. La Cisgiordania non deve essere annessa, nessuna ipotesi di annessione, siamo assolutamente contrari, deve essere rispettata la popolazione civile palestinese. E' gravissimo". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando dei tre attivisti italiani feriti da coloni vicino Gerico, a margine dell'assemblea di Noi moderati a Roma. E ha aggiunto: "L'appello che lanciamo anche al governo di Israele è di fermare i coloni e impedire che continuino queste violenze che non servono alla realizzazione del piano di pace per il quale tutti quanti stiamo lavorando".

