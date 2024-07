Tajani, i Patrioti non sono influenti in Ue, solo un progetto

MANDURIA (TARANTO), 05 LUG - "Id si sta trasformando nel gruppo dei patrioti per l'Europa, adesso è entrata anche Vox, ma è un gruppo ininfluente perchè nessuno vuole poi discutere con loro. Ancora non è neanche ufficialmente formato perchè non c'è un numero di nazionalità sufficiente per fare un gruppo. In questo momento è solo un progetto politico". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando del gruppo dei patrioti lanciato da Viktor Orban. Tajani l'ha detto dal palco di 'Forum in masseria' in corso a Manduria, nella tenuta di Bruno Vespa.