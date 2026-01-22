Giornale di Brescia
Tajani, 'favorevoli a sanzioni contro responsabili repressione in Iran'

AA

ROMA, 22 GEN - Il governo italiano è favorevole a "un nuovo pacchetto di sanzioni incisive ed efficaci dirette contro chi ha ordinato i massacri e li ha eseguiti" in Iran. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al question time al Senato, spiegando che si intende approvare le misure "già in occasione del prossimo Consiglio affari esteri a Bruxelles la settimana prossima". "Stiamo valutando se inserire nella lista delle organizzazioni terroristiche nel complesso i Pasdaran", ha aggiunto, spiegando che "sono due cose distinte". "Stiamo valutando, diciamo positivamente, con i nostri partner", ha concluso.

ROMA

