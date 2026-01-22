Tajani, dalla Lega falsità su Consob, parleremo e decideremo

ROMA, 22 GEN - "Assolutamente no, non c'è mai stato alcun accordo di massima. È falso che ci sia stato un accordo di massima. Nessuno, mi ha mai parlato né di Freni né di Consob". Lo ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa nella sede del partito, commentando la posizione della Lega sulla scelta del presidente della Consob, slittata nell'ultimo Cdm. "Quindi non c'è nessun accordo. Non è vero quello che ha detto la Lega. Mi dispiace, ma è così", ha aggiunto Tajani, assicurando che FI non ha un candidato su cui punta: "Qua stiamo parlando di un organismo talmente importante che non può essere parte di una lottizzazione politica. Noi - ha continuato - crediamo che in questo momento, per la delicatezza della situazione, debba essere un candidato autorevole, non espressione di un partito politico, quindi non c'è un candidato di Forza Italia".