Tajani convoca i ministri del G7, 'frenare l'escalation'

ROMA, 04 AGO - E' appena iniziata una riunione in video conferenza dei ministri degli Esteri del G7. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è il coordinatore del gruppo e ha invitato i colleghi al confronto in un momento delicatissimo per la crisi militare in Medio Oriente. Secondo fonti informate, il titolare della Farnesina chiederà un aggiornamento a tutti i colleghi, in particolare al segretario di Stato Usa Antony Blinken. L'idea è quella di concordare un'azione politica e diplomatica che in extremis possa evitare uno scontro militare più generalizzato in tutta la regione. Sabato Tajani aveva chiesto all'ambasciatore Guariglia, segretario generale della Farnesina, di trasmettere il suo invito alla dirigenza e a tutte le autorità iraniane a lavorare contro un'escalation.