Tajani, con morte Navalny si perde una voce di libertà

MILANO, 16 FEB - "Dopo anni di detenzione in un regime carcerario non proprio liberale la Russia perde una voce libera: siamo vicini alla famiglia e ci siamo sempre battuti, anche quando ero al Parlamento europeo, per la libertà sia in Russia sia in Bielorussia. Adesso ci sarà una voce di libertà in meno". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Milano sulla morte di Alexei Navalny.