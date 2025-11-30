Tajani, centro Askatasuna va chiuso, è fonte di violenza

ROMA, 30 NOV - "Assolutamente sì, il centro sociale Askatasuna va chiuso". Così il vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sul centro sociale di Torino, a margine dell'assemblea di Noi moderati in corso a Roma. Tajani ha aggiunto: "Noi da tempo l'abbiamo detto, anche come Forza Italia. Ci sono state tante manifestazioni di FI per chiedere che vada chiuso questo centro sociale anarchico, perché è fonte costante di aggressione e di violenza".