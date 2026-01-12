Giornale di Brescia
Italia e Estero

Tajani, 'bruciare le bandiere americane non ha senso'

ROMA, 12 GEN - "Bruciare le bandiere di uno Stato non ha alcun senso. Non bisogna mai confondere un governo con un popolo e la sua storia. Noi dobbiamo sempre ricordare che gli Stati Uniti d'America sono quelli che hanno permesso all'Italia e all'Europa di essere liberi da orrende dittature del secolo passata di nazismo e comunismo". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani rispondendo alla domanda sulle bandiere americane bruciate durante le manifestazioni pro Venezuela e pro Maduro.

ROMA

