Tajani, 'Bardi può aggregare le forze diverse dal centrodestra'

ROMA, 14 MAR - "Stiamo seguendo con grande attenzione quello che accade in Basilicata, sono convinto che Vito Bardi possa essere un candidato in grado di aggregare anche forze diverse dal centrodestra per ben governare una regione che ha già ben governato, ma se si allarga il consenso questo significa che si può fare ancora di più". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani.