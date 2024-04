Tajani, aspetto i voti veri ma soddisfatto per la Basilicata

LUSSEMBURGO, 22 APR - "Se devo commentare gli istant poll e le prime proiezioni mi posso dire molto soddisfatto, anche se è meglio sempre attendere i risultati veri delle urne". Lo ha detto Antonio Tajani a proposito del voto in Basilicata. "Tutto lascia però pensare che ci possa essere un risultato molto positivo per Bardi, che è stato abile nel saper allargare i confini della coalizione di centro destra". "È presto ma sembra possa esserci una buona affermazione anche per Forza Italia, è sparita ogni ipotesi di scioglimento: mi pare insomma che il termometro volga al bello".