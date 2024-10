Tajani al G7, una conferenza per la ricostruzione di Gaza

ROMA, 22 OTT - Dal G7 Sviluppo il ministro degli Esteri Antonio Tajani lancia l'idea di una conferenza per la ricostruzione di Gaza. "Tutte le popolazioni civili, indipendentemente dalla nazionalità, devono essere aiutate e credo si possa inviare un segnale chiaro, perché con la presenza dei tre principali interlocutori", rappresentanti di Israele, Libano e Palestina, "che si confronteranno con i Paesi del G7 si potrà mi auguro compiere un passo in avanti. Penso anche a una sorta di conferenza per la ricostruzione di Gaza", ha spiegato il vicepremier a Pescara per la riunione. "Abbiamo deciso che durante l'incontro di questo pomeriggio daremo uno stanziamento di un impegno umanitario d'emergenza da parte italiana: 10 milioni di euro per le popolazioni del Libano, 10 milioni di aiuto umanitario a Gaza e un sostegno di 5 milioni per il piano dell'Anp per la pianificazione della ricostruzione della Striscia di Gaza. Io credo che dovremmo anche riflettere sul dare vita a una conferenza come quella dell'Ucraina per la ricostruzione, di farlo anche per Gaza, per il Libano e per quelle parti di Israele del nord che sono state colpite".