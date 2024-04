Tajani al G7, 'amici di Israele ma vogliamo de-escalation'

CAPRI, 18 APR - "Oggi affronteremo i temi più delicati all'ordine del giorno con la situazione internazionale che ben conosciamo e con la volontà di svolgere un ruolo di portatori di pace ovunque, con la forza della diplomazia. Discuteremo certamente della questione mediorientale. Siamo amici di Israele, lo sosteniamo ma vogliamo una de-escalation in quell'area e siamo tutti portatori di questa iniziativa di pace". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento di apertura alla prima sessione del G7 Esteri a Capri. "Dovremo affrontare anche come sanzionare in qualche modo l'Iran per l'attacco con centinaia di missili e droni contro Israele e dovremo affrontare anche la situazione che riguarda il traffico marittimo attraverso Suez e il Mar Rosso", ha aggiunto.