Tafferugli tra tifosi prima di Bologna-Celtic, 47 denunciati e un arresto

BOLOGNA, 23 GEN - Quarantuno scozzesi, un irlandese e cinque italiani, sono stati denunciati a Bologna per rissa e lancio di materiale pericoloso. Un tifoso scozzese, invece, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Il questore Gaetano Bonaccorso ha poi emesso quattro provvedimenti di Daspo e 41 fogli di via obbligatori, tutti notificati. È il bilancio della Questura dopo che ieri pomeriggio, prima del match di Europa League tra Bologna e Celtic, un gruppo composto da cinquanta supporter scozzesi ha creato disordini nei pressi del bar Dalla, in Via Andrea Costa, luogo di ritrovo degli ultras bolognesi. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, in seguito ad alcune provocazioni verbali rivolte dai tifosi scozzesi nei confronti di un gruppo di circa trenta supporter bolognesi è scaturita una rissa di alcuni minuti, con lancio di bottiglie in vetro e l'utilizzo di cinture in cuoio. Immediato è stato l'intervento del personale della digos del reparto Mobile della polizia che ha bloccato i due gruppi e portato i responsabili in Questura. Qui sono stati identificati in 47, tutti denunciati all'autorità giudiziaria. Per un tifoso scozzese è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Quattro i Daspo e 41 i fogli di via. Al momento la Questura sta valutando se adottare ulteriori provvedimenti di divieto di accesso agli impianti sportivi.

BOLOGNA

