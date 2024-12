'Swipe', a Trento anche Zerbi per un confronto tra generazioni

ROMA, 16 DIC - Un progetto per creare uno spazio di confronto tra giovani e adulti, così che possano ascoltarsi, capirsi e crescere insieme. È 'Swipe - Scorrendo tra le generazioni', il cui primo talk si terrà all'Auditorium Santa Chiara di Trento il 20 gennaio 2025. Tra i personaggi che vi parteciperanno: Rudy Zerbi - che guiderà l'incontro -, Livio Ricciardi (dottore in psicosessuologia clinica e consulente sessuale), Ciro Buccolieri (discografico e manager), Kid Yugi (artista rap), Il Rosso (content creator), Serena Valorzi (psicoterapeuta). L'idea è dare alla Gen Z una voce autentica, incoraggiando uno scambio di idee e prospettive su temi attuali: i social network, il web, le relazioni, la sessualità, la trasformazione del mondo del lavoro, la censura e la libertà d'espressione, la salute mentale. "Sono un padre di quattro figli e quotidianamente per motivi professionali ho modo di confrontarmi con il mondo dei giovani - ha raccontato Rudy Zerbi -. Credo che i giovani d'oggi siano più sensibili e attenti di quanto lo siamo stati noi, ma allo stesso tempo sono anche esposti a rischi maggiori e continuamente diversi". E perciò "sono certo che le tematiche che affronteremo e i relatori che parteciperanno potranno essere di aiuto e ispirazione per i ragazzi - ha aggiunto - che non hanno bisogno di essere giudicati ma di essere ascoltati e presi per mano". "Fondazione Caritro, in questo nuovo progetto, vuole essere un ponte tra le generazioni: mettersi in ascolto dei più giovani da un lato e, dall'altro, offrire agli adulti strumenti per poter interpretare pensieri ed emozioni di ragazze e ragazzi di oggi. Abbiamo individuato nella musica un canale utile ad avviare questo dialogo", ha spiegato il presidente del Consiglio di Gestione di Caritro, Carlo Schönsberg. Inoltre "quello di gennaio non sarà un evento unico - ha chiarito -, bensì l'inizio di un percorso che si intreccerà con le azioni già avviate per favorire la partecipazione giovanile". Partner di Fondazione Caritro nell'iniziativa è Sideout Music, che dal 2015 crea progetti per giovani e adulti. La parte grafica di 'Swipe - Scorrendo tra le generazioni' è curata dall'Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche di Trento.