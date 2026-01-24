Svizzera, 'vogliamo chiarezza, anche noi piangiamo le vittime di Crans'

ROMA, 24 GEN - "Come l'Italia, anche la Svizzera piange le 40 vittime e i tanti feriti della tragedia di Crans Montana. Capiamo il dolore, perché è anche il nostro dolore. Vogliamo chiarezza. Seguiamo con attenzione il lavoro della giustizia del canton Vallese. Ne ho discusso oggi con il collega Antonio Tajani e abbiamo ribadito la volontà di Svizzera e Italia di sostenersi reciprocamente in questa tragedia comune". Lo afferma in un post su X Ignazio Cassis, vicepresidente della Confederazione svizzera.