Svelato nuovo look di Penn Station a Ny, omaggio all'architettura classica originale

NEW YORK, 09 GIU - La Penn Station di New York tornerà al suo splendore originale. E' stato svelato infatti un rendering che mostra come sarà una volta completati i lavori di ristrutturazione. Una trasformazione tra i sette e gli otto miliardi di dollari che riporterà l'hub (che serve ogni giorno circa 650 mila pendolari) alla sua bellezza dei primi del '900. Il progetto è guidato da Amtrak e dal consorzio Penn Transformation Partners, l'inizio dei lavori è previsto per il 2027 e dovrebbero durare circa sei anni. In sintesi il restyling prevede enormi colonne in stile classico, finiture in pietra calcarea, bronzo e un atrio con soffitti altissimi che unifica la zona pedonale e ricrea la grandiosità della vecchia New York. Ci sarà un nuovo ingresso sull'ottava strada e il teatro adiacente al Madison Square Garden sarà demolito per far posto a una maestosa e luminosa facciata principale. Penn Station è considerata l'hub ferroviario più trafficato dell'emisfero occidentale tuttavia attualmente è come un cupo labirinto sotterraneo con una stazione di 250 mila metri quadrati su un unico livello. "La nostra ambizione è di essere una stazione di prim'ordine", ha detto Andy Byford di Amtrak, la corporation che gestisce il sistema di trasporti extraurbani su ferrovia negli Stati Uniti. Durante la presentazione del rendering, Byford ha anche bypassato sulla volontà di Trump di intitolare la stazione a suo nome. "Non sono concentrato sui nomi ora", ha sottolineato. Penn Station fu progettata nel 1910 dallo studio McKim, Mead&White ed era celebre per la sua monumentale sala d'attesa, ispirata alle Terme di Caracalla dell'antica Roma. Fu demolita nel 1963 e al suo posto fu costruito l'attuale complesso sotterraneo sormontato dal Madison Square Garden, completato nel 1968. "Un tempo si entrava in città come dei, ora ci si intrufola come topi", disse all'epoca lo storico dell'architettura Vincent Scully. La distruzione di quel capolavoro architettonico spinse New York a varare la storica legge sulla tutela dei monumenti.
Svelato nuovo look di Penn Station a Ny, omaggio all'architettura classica originale
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