Svelate le nuove tappe della nave Vespucci, da Tokyo a Doha

BUENOS AIRES, 18 MAR - All'orizzonte c'è già l'Oceano Pacifico, passando dallo stretto di Magellano, per poi affrontare la risalita della costa occidentale del continente americano e puntare quindi la prua verso l'Asia, l'Australia, e l'Arabia. La seconda parte del giro del mondo dell'Amerigo Vespucci prenderà il via questa settimana da Buenos Aires e l'amministratore delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli, ha svelato in anteprima dalla capitale argentina, e dal Villaggio Italia, creato per celebrare questa occasione, quali saranno le prossime tappe della nave scuola. Al termine del suo world tour l'Amerigo Vespucci avrà toccato in tutto "28 Paesi in cinque continenti. Nella seconda parte che si apre ora sarà tra gli altri nei porti di Los Angeles, Tokyo, Darwin, Singapore, Mumbai, Doha, Abu Dhabi e Jeddah, tutti scali dove abbiamo immaginato" di ripetere l'esperienza del Villaggio Italia come a Buenos Aires, ha spiegato Andreoli in una conferenza stampa.