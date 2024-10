Svastiche sui muri di una scuola a Milano

MILANO, 07 OTT - Una serie di svastiche sono state disegnate nella notte sui muri della scuola media di via Fara, in zona stazione centrale, a Milano. Questa mattina, all'apertura dell'istituto, la scoperta delle sette svastiche nere tracciate sopra i muri rossi della scuola. Alcuni operai sono già al lavoro per coprire lo sfregio, lasciato nel primo anniversario dell'attacco a Israele.