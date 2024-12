Sull'Italia in arrivo pioggia e neve al centro e al Sud

ROMA, 02 DIC - I prossimi giorni saranno caratterizzati dall'arrivo di due perturbazioni, una più fredda dell'altra. Ci saranno occasioni per nevicate sia sugli Appennini sia sulle Alpi. Antonio Sanò, fondatore del sito www.ILmeteo.it avvisa che dopo un lunedì che trascorrerà con un tempo in prevalenza soleggiato, salvo qualche pioggia sul basso Tirreno, da martedì arriverà la prima perturbazione, direttamente dal nord Atlantico, che salterà il Nord concentrando gli effetti al Centro-Sud. Martedì pioverà un po' sul levante ligure, sulla Toscana settentrionale e in forma più moderata sul Lazio (piogge anche a Roma). Entro sera il peggioramento raggiungerà alcune regioni del Sud. Tra mercoledì e giovedì l'aria più fredda in arrivo formerà un vortice ciclonico che si posizionerà al Sud. Il maltempo colpirà principalmente le regioni adriatiche centro meridionali, la Calabria e la Sicilia. Non mancheranno alcuni temporali o fasi piovose piuttosto forti, come anche la neve. I fiocchi scenderanno copiosi sugli Appennini sopra i 1200 metri al Centro e quote ben più alte al Sud. Nel corso di giovedì il centro depressionario si porterà verso la Grecia, condizionando il tempo ancora sul medio e basso Adriatico e al Sud. L'afflusso di aria più fredda farà abbassare la quota delle nevicate, sui rilievi centrali si attesterà poco sotto i 1000 metri. Il Nord Italia verrà saltato da questo peggioramento, ma non dal successivo, atteso per il giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre. Un altro vortice, stavolta in discesa direttamente dal circolo polare artico, piomberà sull'Italia, favorito dallo sbilanciamento dell'alta pressione verso l'Islanda. L'aria artica aggirerà la barriera alpina per entrare in parte dalla Porta della Bora (Alpi Giulie) e in parte dalla Valle del Rodano (Francia sudorientale). Si formerà un ulteriore ciclone, responsabile di un esteso peggioramento del tempo a partire dal Nord verso il Centro-Sud. Dato il previsto abbassamento delle temperature, la neve scenderà sulle Alpi a quote piuttosto basse. Nel dettaglio Lunedì 2. Al Nord: bel tempo prevalente. Al Centro: in prevalenza soleggiato. Al Sud: molte nubi, poche piogge. Martedì 3. Al Nord: tante nubi, piogge sul levante ligure. Al Centro: piogge sull'alta Toscana e sul Lazio. Al Sud: in prevalenza asciutto fino a sera. Mercoledì 4. Al Nord: molte nubi, ma asciutto. Al Centro: instabile sulle Adriatiche con pioggia e neve. Al Sud: molto instabile. Tendenza: giovedì ancora instabile al Centro-Sud, breve tregua venerdì e sabato.