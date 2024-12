Sulle vette del Fvg vento fino a 216 km/h ma fronte si allontana

Pioggia e forte vento su gran parte delle Marche (foto), nella notte lavoro intenso per i vigili del fuoco, oltre 190 gli interventi fatti. Maggiormente colpite le province di Macerata e Ancona dove le squadre sono attualmente impegnate e hanno svolto più di 120 interventi per la rimozione di alberi caduti in strada, rami pericolanti o appoggiati su linee elettriche. Da ieri interessate dal maltempo anche le provincie di Livorno, Firenze, Lucca, Prato, Pistoia e Pisa, danni causati principalmente dal vento che ha divelto alberi, cartelloni pubblicitari e tetti. Effettuati dai vigili del fuoco 430 interventi, oltre 80 nella sola provincia di Livorno. Prosegue da 48 ore l’impegno delle squadre in Campania e Calabria: tra le province di Avellino e Benevento svolti 370 interventi, 330 in quelle di Catanzaro e Cosenza. ANSA/Vigili del Fuoco ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK