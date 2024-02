Sull'agricoltura i 27 chiedono più ambizione a Commissione

Gli idranti della polizia sono entrati in azione per spegnere i roghi accesi con dei copertoni dagli agricoltori che protestano a Bruxelles contro la politica agricola Ue, 26 febbraio 2024. I mezzi della polizia sono entrati in azione a poche decine di metri dalle sedi della Commissione europea e del Consiglio. ANSA/ ALESSANDRA BRIGANTI