Sul caso Chico Forti il Garante avvia accertamenti

ROMA, 05 LUG - Il Garante nazionale dei detenuti ha attivato accertamenti in merito alla notizia che nel carcere di Verona Chico Forti, recentemente trasferito in Italia dagli Stati Uniti, si sarebbe rivolto, con contatti nello stesso carcere, a esponenti della 'ndrangheta per mettere a tacere i giornalisti Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio. "Se questi dati fossero accertati, sarebbe un fatto molto grave. Per il momento però sono stati solo avviati gli accertamenti, nei limiti delle facoltà del Garante', si apprende da ambienti del Garante stesso.