Sud Sardegna in ginocchio per maltempo, un disperso nel Sulcis

CAGLIARI, 27 OTT - Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Sud Sardegna. Anticipato da un'allerta della Protezione civile, il maltempo ha colpito soprattutto la zona del Sulcis Iglesiente, Medio Campidano e Oristanese: in sei ore sono caduti circa 250 millimetri di pioggia. Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco per strade allegate, scantinati e piani bassi delle abitazioni invase dall'acqua, soccorsi a persone rimaste isolate, pastori che hanno cercato rifugio sopra i tetti negli ovili e automobilisti in difficoltà nelle auto trascinate e in panne. Si conta un disperso nelle campagne di Nuxis, nel Sulcis. In volo per le ricerche il 'Drago' dei vigili del fuoco e il personale dello Speleo Alpino Fluviale. Otto ragazzi invece, sorpresi dal maltempo nella zona di Monte Arcosu, sono stati messi in salvo da una squadra di pompieri. Sono oltre 160 le richieste di soccorso arrivate alla sala operativa per le forti piogge: una trentina i soccorsi a persone nei comuni di Villasor, Pabillonis, Vallermosa, Teulada, Decimoputzu, Siliqua, Cagliari, Villaspeciosa. Anche l'Oristanese travolto dall'ondata di maltempo. I comuni più colpiti sono Terralba, San Nicolò Arcidano, Uras, Marrubiu. Oltre 50 gli interventi per le forti piogge svolti nelle ultime 12 ore dalle squadre dei Vigili del fuoco del comando di Oristano con sei squadre impegnate maggiormente.. Presenti forze dell'ordine e squadre di volontari della protezione civile nella zona più a rischio nella quale convergono tre fiumi. Le squadre sono state impegnate a mettere in sicurezza in via precauzionale alcuni disabili e alcune famiglie che vivono nelle parti più basse del comune: i momenti più critici tra le 23 e le 3 del mattino. A lungo interrotto il transito del sottopasso ferroviario a Terralba, svuotato con una autopompa a grande portata, ma alcune auto ingombrano la carreggiata, si lavora per rimuoverle.