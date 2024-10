Su scooter rubato vede carabinieri e scappa, si schianta e muore

ROMA, 08 OTT - A bordo di uno scooter rubato è scappato alla vista dei carabinieri e, senza casco, si è schiantato contro un muro. E' accaduto ieri pomeriggio in via Riva Ostiense a Roma. Il ragazzino, un 17enne incensurato, è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale dov'è deceduto poco dopo. Sul posto la polizia locale per i rilievi dell'incidente.