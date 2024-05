ROMA, 16 MAG - Verrà trasmesso venerdì 17 maggio su ANSA.IT "Eu-foria - Il talk dell'Unicef sull'Europa con i ragazzi e le ragazze" che ha come tema centrale le prossime elezioni Europee e vedrà 27 giovani fra i 18 e i 25 anni provenienti da tutta Italia, dibattere a partire dai risultati di un sondaggio, realizzato attraverso la piattaforma digitale indipendente ideata e realizzata con il sostegno dell'Unicef, U Report Italia, che ha visto circa 1.700 rispondenti. Durante l'incontro, moderato dal portavoce dell'Unicef Italia Andrea Iacomini, verrà anche presentato il Manifesto Unicef "Elezioni del Parlamento Europeo 2024 - elezioni decisive per i bambini e i giovani nell'unione europea e nel mondo". Media partner dell'evento è l'agenzia ANSA, che diffonderà in streaming il talk su sito www.ansa.it e sul profilo Facebook dell'ANSA il 17 maggio dalle ore.12,00. L'incontro, organizzato nell'ambito delle Officine Unicef con il nuovo format Young, realizzato in collaborazione con Generazione Magazine, verrà aperto da un video messaggio del Direttore generale dell'Unicef Italia Paolo Rozera; interverrà Triantafillos Loukarelis, Responsabile Advocacy Internazionale dell'Unicef Italia. "Dare la parola ai ragazzi e alle ragazze, renderli protagonisti del presente e del futuro dell'Unione Europea, questo il messaggio chiave che lanceremo. Con questo Talk inauguriamo le Officine Unicef Young, per promuovere costantemente e dare visibilità alle idee, alle proposte, ai punti di vista dei ragazzi e delle ragazze su temi cruciali, sui quali, noi adulti, troppo spesso li lasciamo in disparte, silenti. Questa volta e per il futuro che verrà abbiamo deciso di partire da loro", dichiara il Portavoce dell'Unicef Italia Andrea Iacomini.