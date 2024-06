Stupratore seriale a Roma, gip dispone domiciliari per Borgese

In una foto tratta dal suo profilo Facebook, Simone Borgese, 30 anni, romano, che ha confessato nella serata di domenica 10 maggio 2015 quanto compiuto l'8 maggio in una strada sterrata nella zona di Ponte Galeria (Roma), dove ha violentato una tassista di 43 anni. PROFILO FACEBOOK DI SIMONE BORGESE +++ATTENZIONE LA FOTO NON PUO? ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L?AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++