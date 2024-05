Studenti pro Palestina in corteo a Torino

TORINO, 17 MAG - Circa un centinaio di studenti pro-Palestina, che stanno occupando i dipartimenti delle materie umanistiche dell'Università di Torino, sono partiti in corteo da Palazzo Nuovo. Aprono con uno striscione con scritto: "Intifada studentesca ovunque" e si stanno dirigendo verso la sede di Fisica, da dove si aggiungeranno una cinquantina di occupanti, per poi dirigersi al Politecnico di Torino, completando quindi altri tre chilometri dei sei di percorso che collegano queste diverse sedi degli atenei torinesi. Ieri notte, dopo l'una, circa un centinaio di studenti dei collettivi universitari Cambiare Rotta e Collettivo universitario autonomo avevano manifestato, dopo una serata musicale a Palazzo Nuovo, e si erano recati prima davanti alla Rai, poi al Rettorato "per dare una sveglia al rettore" hanno affermato loro stessi.