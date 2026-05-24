Studenti Distav-UniGe su 'Cristo degli Abissi' per ricordare la prof

GENOVA, 24 MAG - Una preghiera collettiva sul Cristo degli Abissi, la statua bronzea che si trova sul fondale della baia di San Fruttuoso, tra Camogli e Portofino all'interno dell'Area naturale marina protetta Portofino, a 17 metri di profondità. Questo, a funerali avvenuti, sarà l'addio degli studenti del corso Distav alla professoressa Monica Montefalcone, morta assieme a sua figlia e altri due ricercatori in fondo a una grotta dell'atollo di Vaanu, alle Maldive. L'iniziativa è stata preannunciata da alcuni quotidiani. Il Cristo degli Abissi è stato realizzato fondendo medaglie, campane e parti di navi e simboleggia il legame profondo tra l'umanità e l'ambiente marino ed è simbolo universale per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita in mare.