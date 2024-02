Studente morto a Sanremo, sindaco "non ho parole"

SANREMO, 23 FEB - "Non ci sono parole. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di tragedia". A parlare è il sindaco di Triora Massimo Di Fazio, che così interviene sulla tragedia avvenuta stamani in frazione Bussana di Sanremo, dove uno studente di 17 anni Mohtadi Doukhani è stato travolto e ucciso da un tir mentre andava a scuola assieme alla sorella Manar Doukhani, 15 anni, ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. I due fratelli, di origini maghrebine, vivevano nel piccolo centro dell'alta Valle Argentina. "Proclamerò sicuramente il lutto cittadino - prosegue Di Fazio -. La loro è una famiglia modello di integrazione. Quando ho saputo della tragedia, mi trovavo in riunione. Avevo sentito già prima dell'incidente, ma soltanto dopo ho saputo, che si trattava dei due ragazzi". Il padre della giovane vittima lavora nella rsa psichiatrica di Triora ed è molto stimato.