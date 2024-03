Studente mima pistola contro premier. Preside,provvedimenti

ROMA, 19 MAR - "Assumeremo un provvedimento disciplinare" nei confronti del ragazzo che ha mimato il gesto della pistola verso la premier Meloni mentre assisteva alla seduta dell'Aula del Senato dove erano in corso le comunicazioni del presidente del consiglio. A dirlo all'ANSA è la preside del liceo Righi di Roma, Cinzia Giacomobono. "Sono cose che non vanno fatte. Nel nostro liceo sappiamo che ci sono studenti di sinistra estrema, critici verso il governo, e studenti di estrema destra. Non è prevedibile tutto quello che i ragazzi possono fare, noi insegniamo ogni giorno ai ragazzi i valori della democrazia e del rispetto. Il Consiglio di classe valuterà il da farsi, in base al regolamento di istituto e alla gravità di quanto compiuto. Ci dispiace, chiediamo scusa, nessuno se l'aspettava", aggiunge la preside.