Studente cinese dell'Unitus scomparso, in corso le ricerche

ROMA, 27 GEN - Sono in corso le ricerche di Huang Peng, uno studente universitario cinese di 28 anni, in scambio all'Università degli Studi della Tuscia, scomparso da diversi giorni. Peng era partito da Viterbo la mattina del 19 gennaio diretto a Bolzano, perché voleva visitare le Dolomiti. Il suo rientro era previsto il 23 gennaio, ma dal giorno della sua partenza si sono perse le tracce. Il suo telefono è spento e non risponde ai messaggi su WeChat. L'ultimo avvistamento certo del giovane risale al 21 gennaio, quando è stato segnalato a Ortisei, in Alto Adige. Oggi pomeriggio l'Università della Tuscia ha diffuso un comunicato: "L'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo esprime profonda preoccupazione per la scomparsa di Huang Peng si legge nella nota -. In questo momento di apprensione, l'Ateneo esprime la propria vicinanza alla famiglia e alla comunità accademica, esprimendo fiducia nelle ricerche in corso e in un loro esito positivo. Nel rispetto delle persone coinvolte e delle attività in corso, l'Università degli Studi della Tuscia seguirà con attenzione l'evolversi della situazione ed esprime apprezzamento per l'impegno delle Istituzioni e di quanti sono coinvolti nelle attività di ricerca".