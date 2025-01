Striscione per Cecilia Sala sul municipio di Verona

VERONA, 01 GEN - Il Comune di Verona ha appeso dalle finestre della sede municipale uno striscione che chiede la liberazione di Cecilia Sala, rivendicando la libertà di stampa. Il claim è quello della campagna social di questi giorni: "Free Cecilia Sala. Freedom of the press is not a crime. We call for her immediate release". "Abbiamo ritenuto giusto ricordare e ribadire - ha spiegato l'assessore ai Diritti umani del Comune di Verona, Jacopo Buffolo - la richiesta di liberazione immediata di Cecilia Sala. Auspichiamo che il veglione di Capodanno sia non solo un momento di celebrazione e passaggio al nuovo anno, ma anche un momento di riflessione sui diritti fondamentali degli esseri umani. La libertà di stampa è un diritto fondamentale che merita la nostra costante attenzione. Speriamo di essere seguiti da tante amministrazioni in questo gesto simbolico per chiedere alle autorità iraniane il rilascio della giornalista italiana" Lo striscione è stato posizionato accanto a quello che chiede "Verità per Giulio Regeni".