Striscione al Teatro San Carlo, 'Fuori la Nato da Napoli'

NAPOLI, 07 APR - Stasera al termine della rappresentazione della 'Gioconda' in scena al Teatro San Carlo a Napoli gli attivisti del Laboratorio Insurgencia hanno calato uno striscione con la scritta 'Fuori la Nato da Napoli'. Un'iniziativa, spiegano i promotori, "per esprimere la nostra ferma contrarietà al fatto che domani sera proprio il San Carlo per volere del sindaco ospiterà un concerto in pompa magna per celebrare il 75esimo anniversario della nascita del patto atlantico. Troviamo molto grave che in un momento storico così delicato e teso, con un genocidio in corso nel silenzio complice di tante delle potenze che fanno parte del patto atlantico, con una guerra ai confini dell'Europa alimentata anche dal cinismo della Nato, le nostre istituzioni, si adoperino per celebrare una alleanza militare che ci sta irresponsabilmente conducendo verso la guerra globale e generalizzata". "Nonostante l'atteggiamento intimidatorio della Questura e i divieti, domani saremo in piazza, durante le celebrazioni, per un presidio delle ore 18.00 . No alla guerra, no alle basi sul nostro territorio, stop al genocidio", aggiungono i promotori dell'iniziativa.