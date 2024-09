Striano a 007,ho file su aziende italiane rette da russi

ROMA, 08 SET - "Se vuoi ti posso mandare un file che nessuno ha, neanche in finanza, ove ci sono le 500 imprese italiane rette dai russi ci sarebbe da fare un lavorone ma io non riesco". E' quanto scrive il luogotenente Pasquale Striano, accusato dalla Procura di Perugia di accesso abusivo ai sistemi informatici e rivelazione di segreto, al funzionario dei Servizi finito anche egli nell'indagine per le stesse accuse. Il messaggio, che risale al 17 marzo del 2022, è citato nella richiesta di misura cautelare avanzata dai pm umbri. Al messaggio di Striano, il funzionario degli 007 risponde: "Magari".