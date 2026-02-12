Strawoman, la corsa-camminata dedicata alle donne torna nelle piazze italiane

ROMA, 12 FEB - StraWoman, "il tour di corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne più grande d'Italia", annuncia ufficialmente le tappe della sua sedicesima edizione. È un evento aperto a tutti, senza cronometri né classifiche, dove "l'unica cosa che conta è esserci, insieme". Le iscrizioni sono aperte online sul sito ufficiale www.strawoman.com Il race kit include: t-shirt ufficiale StraWoman 2026 e medaglia celebrativa della sedicesima edizione. Per celebrare l'apertura delle iscrizioni, è attiva una promozione speciale: 5 euro di sconto su ogni iscrizione per chi si registra entro domenica 22 febbraio ore 23:59. Ecco le varie tappe nelle piazze italiane: Forlì (FC) - 8 marzo; Monselice (PD) - 22 marzo; Senigallia (AN) - 19 aprile; Bologna - 26 aprile; Brescia - 3 maggio; Milano - 10 maggio; Piacenza - 16 maggio; Parma - 31 maggio; Bergamo - 13 giugno; Como - 20 giugno; Cesena (FC) - 6 settembre; Cremona - 20 settembre; Rozzano (MI) - 27 settembre; Varese - 4 ottobre; Mazara del Vallo (TP) - 11 ottobre; Monza - 11 ottobre; Torino - 18 ottobre; Roma - 25 ottobre; San Vito al Tagliamento (PN) - 8 novembre; Novara - 21 novembre