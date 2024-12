'Strappo' Fi in Veneto, non vota la Legge di stabilità

VENEZIA, 13 DIC - Forza Italia "strappa" con la maggioranza di centrodestra in Veneto, non partecipando al voto finale per l'approvazione della Legge di stabilità regionale 2025. Lo riportano i quotidiani locali. Il Consiglio regionale del Veneto ha comunque approvato la manovra, con 39 voti favorevoli e 9 contrari; i voti favorevoli sono della Lega Nord-Liga Veneta e di Fratelli d'Italia. Contrari Pd, Europa verde, il Veneto che Vogliamo e Arturo Lorenzoni, del Gruppo misto. Il dissenso di Fi, espresso dalla capogruppo Elisa Venturini, riguarda la decisione di aumentare l'addizionale regionale Irap, per sopperire ai mancati trasferimenti dal Governo. "Non vuole essere - ha precisato, nelle dichiarazioni di voto - una manifestazione di lesa maestà, vuole essere un atto di coerenza rispetto a una filosofia che appartiene al nostro partito, che da sempre è stato vicino alle imprese. Cerchiamo in questa maniera di continuare a mantenere ad esprimere la nostra vicinanza". "Ovviamente, da oggi cambia l'impostazione di questa maggioranza", ha replicato in aula il capogruppo leghista Alberto Villanova. "Non possiamo far finta di niente dal punto di vista politico - ha aggiunto - e vediamo che una parte della maggioranza in piena libertà, ovviamente posizione più che rispettabile, decide di prendere una strada diversa da quella che è questa maggioranza. Il vostro non partecipare al voto comunque è un allontanamento da quello che è l'alveo di questo gruppo, di questa maggioranza. Sarebbe irrispettoso nei confronti dei miei consiglieri e degli alleati far finta di niente. Quindi, noi oggi prendiamo atto di questo non voto, di questa vostra posizione, la rispettiamo, non condividiamo".