Strappa manifesti elettorali che coprono i necrologi di un amico

VARAPODIO, 08 GIU - Ha strappato i manifesti elettorali che erano stati affissi, come previsto dalle disposizioni comunali nella bacheca abitualmente usata per pubblicare i necrologi, perché avevano coperto l'annuncio mortuario di un suo caro amico recentemente scomparso. E' accaduto a Varapodio, comune in provincia di Reggio Calabria, dove un settantunenne è stato denunciato dai carabinieri per il reato di distruzioni di manifesti elettorali contemplato da una legge speciale promulgata per disciplinare la propaganda in caso di consultazioni elettorali. Nessuna motivazione politica, hanno accertato i carabinieri passando al setaccio il profilo dell'anziano, sarebbe infatti alla base del danneggiamento avvenuto qualche giorno addietro nel piccolo centro della PIana di Gioia Tauro. I militari, che hanno ricostruito la dinamica dei fatti analizzando subito le videoregistrazioni dell'impianto di sorveglianza, sono presto risaliti all'identità del trasgressore che, evidentemente indispettito dall'oscuramento del necrologio dell'amico, ha lacerato e rimosso gli stampati di propaganda. L'amministrazione comunale di Varapodio si è fatta successivamente carico di ripristinare i manifesti danneggiati.