Strage Erba: Olindo e Rosa, 'no alle riprese tv'

BRESCIA, 01 MAR - Non potranno essere inquadrati durante l'udienza per l'istanza di revisione del processo Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo per la strage di Erba del dicembre 2006. Sono stati loro stessi a chiederlo alla Corte di Brescia che ha per il resto ha ammesso le immagini in aula.