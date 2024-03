Strage Erba: fila di curiosi attende ancora di poter entrare

BRESCIA, 01 MAR - Nonostante l'udienza sia iniziata da più di un'ora, decine di persone aspettano ancora sotto la pioggia di poter entrare in tribunale a Brescia per assistere alla discussione dell'istanza di revisione del processo per la strage di Erba. "Vogliamo vedere Rosa e Olindo" dice una coppia che arriva dalla provincia e che ritiene i coniugi "innocenti". Tra il pubblico vincono proprio gli innocentisti. E poco importa se l'avvocato generale Domenico Chiaro, che con il procuratore generale Guido Rispoli, rappresenta l'accusa, ha già dichiarato "inammissibili le prove presentate dalla difesa". Al momento nell'aula dove è in corso l'udienza ci sono classi di studenti e semplici curiosi che si sono accaparrati i 45 posti a disposizione del pubblico. Rosa e Olindo sono tenuti nella gabbia dell'aula dopo che hanno chiesto di non essere ripresi dalle telecamere ammesse dal presidente della Corte.