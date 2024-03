Strage Erba: avvocato dello Stato, istanze inammissibili

BRESCIA, 01 MAR - L'avvocato dello Stato Domenico Chiaro vuole riportare la strage di Erba nell'ambito "nelle aule di giustizia" perché "qui sono prese le decisioni" e non altrove e ha tacciato di "manifesta inammissibilità" le istanze di revisione "prive di motivazioni". Lo ha detto nel suo esordio nell'intervento al processo di Brescia in cui sembra intenzionato a dire no su tutta la linea alle richieste delle difese.