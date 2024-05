Strage di scimmie urlatrici nello Stato di Tabasco

CITTÀ DEL MESSICO, 22 MAG - Nello Stato messicano di Tabasco le ondate di caldo estremo hanno provocato la morte di decine di scimmie urlatrici, una specie in pericolo di estinzione la cui popolazione è stimata in meno di 1.200 individui. In questa regione del sud-est del Paese, dove si prevede che questa settimana le temperature supereranno i 45°C, i media locali hanno riportato almeno 85 decessi, mentre le autorità hanno confermato la tendenza senza fornire un bilancio delle vittime. In un comunicato, il Dipartimento della Protezione Civile ha attribuito le morti alla disidratazione.