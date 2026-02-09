Giornale di Brescia
"Stop armi a Kiev", emendamenti analoghi da M5s, Avs e vannacciani

ROMA, 09 FEB - Sono una quindicina, a quanto si apprende, gli emendamenti presentati dai gruppi parlamentari al dl Ucraina. I tre deputati vannacciani del gruppo Misto e il gruppo di Avs hanno preparato per l'Aula emendamenti analoghi soppressivi dell'intero articolo 1 del decreto Ucraina, ovvero la proroga dell'invio di mezzi militari a Kiev. Anche il M5s, tra i suoi otto emendamenti, ne ha depositato uno che prevede la soppressione del primo comma dell'articolo in questione che riguarda espressamente le armi.

ROMA

