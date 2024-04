'Stop al genocidio', corteo per la Palestina a Roma

ROMA, 13 APR - Al grido "Stop al genocidio" è partito il corteo per la Palestina a Roma. I manifestanti sfileranno da piazzale Ostiense a piazza Vittorio e si trovano ora all'altezza di via di San Gregorio. Tra gli striscioni "No alla vostra guerra". Sono circa mille al momento i partecipanti. Al corteo diverse le bandiere della Palestina che vengono sventolate o indossate sulle spalle insieme alla kefiah. "La resistenza non è un crimine. Il genocidio sì", si legge su uno striscione in testa al corteo. "Scuole e università contro gli accordi con Israele. Verso un 25 aprile antisionista!", è scritto su un altro. Presenti, infatti, anche i collettivi studenteschi che da tempo si mobilitano nelle università per chiedere "lo stop agli accordi con la filiera della guerra", come scandiscono anche al microfono nel corso della manifestazione organizzata, tra gli altri, dal movimento degli studenti palestinesi e dall'associazione dei palestinesi in Italia (Api)